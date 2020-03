Weer 112 nieuwe ic-patiënten: ook buiten Brabant neemt de druk toe

Daarmee is er dus niets terechtgekomen van de voorzichtige hoop aan het begin van de week dat het aantal coronapatiënten op de ic's zou dalen. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is sinds afgelopen zondag ruim verdubbeld, van 405 toen naar 873 nu. De vrees bestaat dat de intensive cares de stijging van het aantal coronapatiënten niet aankunnen.

Minister Hugo de Jonge is samen met de Nederlandse ziekenhuizen druk bezig om het aantal ic-bedden op te schalen van 1100 naar 1600. Van die 1600 zouden er weer 1100 bestemd moeten zijn voor coronapatiënten. ,,We zouden 1 april op die 1600 plekken moeten zitten, nu moet het sneller denk ik. Maar de klok tikt”, zei Gommers gisteren nog.

Ook buiten Brabant

Inmiddels beginnen ook de ziekenhuizen buiten Brabant de druk te voelen. Het RIVM meldde in zijn laatste update dat vooral in Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland het aantal ziekenhuisopnames 'relatief snel’ toeneemt. Dat beeld wordt bevestigd door individuele ziekenhuizen, zoals het Radboudumc in Nijmegen. ,,De laatste dagen zien we echt een heel forse toename”, zegt arts-microbioloog Joost Hopman. ,,Op onze ic liggen nu dertig coronapatiënten, daarmee is de maximale capaciteit bereikt. We zijn nu bezig om onze medium care ook om te vormen tot intensive care.”