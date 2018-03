Weer 8 jaar cel geëist tegen Jumbo-bommenlegger

updateHet Openbaar Ministerie (OM) eist ook in hoger beroep acht jaar cel tegen Alex O., die wordt verdacht van het afpersen van supermarktketen Jumbo in 2015.

Groninger Alex O. (53) ging in beroep tegen de celstraf van acht jaar die hij twee jaar geleden kreeg omdat hij explosieven plaatste bij de supermarktketen en bitcoins eiste.

Lees ook Bedriegen zat bij Jumbo-afperser Alex in de genen Lees meer

Bij een Jumbo-supermarkt in Groningen ontplofte in 2015 daadwerkelijk een explosief. Er vielen geen gewonden (alleen een ruit sneuvelde) maar de schrik zat er goed in. Ook bij een andere vestiging in Groningen had Alex O. explosieven gelegd. Een Jumbo in Zwolle stuurde hij een explosief poeder in een verjaardagskaart.

Kookwekker

In dreigmails eiste de 'Jumbo-bomber' 2.000 bitcoins, toen omgerekend circa 400.000 euro, anders zouden er 'nog veel ergere dingen' gaan gebeuren. Jumbo-baas Frits van Eerd vertelde onlangs in een persoonlijk interview dat de afpersingszaak grote impact heeft gehad op zijn familie.

Uiteindelijk kon O. worden gepakt nadat de politie alle mensen opspoorde die een Leifheit-kookwekker hadden gekocht bij een filiaal van Blokker in Groningen. De kookwekker was gebruikt bij de bom die in Groningen was afgegaan. Zijn dna zat op een postzegel op een dreigbrief.

Bij het gerechtshof in Leeuwarden gaat Alex O., die altijd heeft ontkend, vandaag tegen zijn straf in beroep. ,,Cliënt ontkent elke betrokkenheid bij de feiten'', staat in een verklaring van zijn advocaat, Tjalling van der Goot. Die noemt de onderbouwing van het bewijs uiterst wankel. ,,Aan divers ontlastend materiaal is de rechtbank voorbijgegaan.''

Geldloper