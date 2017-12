Weer aanhouding om misstanden Oranjekazerne

De marechaussee heeft vandaag weer een oud-militair aangehouden na de melding van ernstige misstanden in de Oranjekazerne in Schaarsbergen in 2013. Gisteren werden in verband hiermee al twee mannen opgepakt . Een van hen is inmiddels weer vrij, maar blijft verdachte.

Onlangs spraken drie militairen in de Volkskrant over de misstanden. Ze zouden bij hun eenheid in Schaarsbergen zijn gepest, mishandeld, aangerand en verkracht tijdens ontgroeningsrituelen. De daders zouden uit dezelfde eenheid komen. Een slachtoffer heeft aangifte gedaan. Ook de derde arrestant wordt verdacht van onder andere mishandeling, bedreiging, dwang, belediging, ontucht en verduistering.

Politiek was er ophef over de onthullingen. Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie riep slachtoffers van misstanden in het leger op zich te melden. Kamerleden hekelden ook de doofpotcultuur bij Defensie. De slachtoffers zouden niet met derden hebben mogen praten over wat hen was overkomen.

Aangiftes

Het OM maakte eerder geen werk van aangiftes omtrent de misstanden. Er werd twee keer eerder aangifte gedaan, waarbij zelfs camerabeelden van één incident zijn overhandigd, maar toen heeft het OM niemand gearresteerd. De Koninklijke Marechaussee wil niet zeggen, waarom er nu wel actie is ondernomen.