Weer bijna duizend kilo coke tussen de bananen in haven van Vlissingen

De haven van Vlissingen wordt steeds vaker gebruikt door drugssmokkelaars, bleek vorig jaar uit onderzoek van het tv-programma Narcostaat (NTR). Voor zover uit persberichten valt af te leiden werd vorig jaar 3400 kilo cocaïne in Vlissingen-Oost gevonden, net zoveel als in 2018 jaar. Per keer gaat het meestal om hoeveelheden van tussen de 400 en duizend kilo.

Het verstoppen van cocaïne in ladingen bananen is een veelgebruikte methode. Bananen zijn een belangrijk exportproduct van Colombia, het land waar de meeste cocaïne wordt geproduceerd. Het fruit wordt met lijndiensten naar Nederlandse en Belgische havens gebracht. Terwijl in Zeeland een vondst van meer dan duizend kilo cocaïne nog een uitzondering is, gaat het in Antwerpen geregeld om partijen van enkele tonnen.