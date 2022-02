Weer blunder bij GGD: vrouw is plots wél geboosterd, 200 kilometer verderop

De prik zou gezet zijn in de Zeelandhallen in Goes, op zo’n 200 kilometer van waar de Limburgse woont. Dit zou ook nog eens zijn gebeurd op de dag dat ze juist vanwege een coronabesmetting thuis ziek op bed lag. De persoonsgegevens van degene die de prik daadwerkelijk kreeg, zijn dus niet goed gecontroleerd.



Een mail over die boosterprikafspraak kreeg de Limburgse een half uur na het ingeplande prikmoment. En ondanks maandenlange pogingen daartoe, lukte het niet om die boosterregistratie geschrapt te krijgen.