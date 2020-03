Wéér coronaspuger acht weken cel in: 19-jarige bespuugt buschauffeur na ruzie

Het zoveelste corona-incident vond dinsdag plaats bij het centraal station in Maastricht. De Heerlenaar wilde met de bus mee, maar had niet genoeg saldo op zijn ov-chipkaart staan. Er ontstond ruzie met de buschauffeur waarna de 19-jarige hem bespuugde. De Heerlenaar riep daarbij dat hij het coronavirus had. Hij werd veroordeeld voor mishandeling, bedreiging en belediging.

Meteen de cel in

Onverlaten die spugen of hoesten in het gezicht van andere mensen en daarbij roepen dat ze corona hebben, kunnen rekenen op relatief zware celstraffen. Eerder al gingen in Den Haag, Den Bosch en Breda ook coronaspugers voor acht weken de cel in (twee van die mannen kregen tien weken cel, maar twee weken daarvan zijn voorwaardelijk). Drie anderen (nog een in Breda en twee in Utrecht) kwamen er met iets minder zware straffen vanaf van twee tot vier weken of een werkstraf. Maandag staan in Assen en Rotterdam ook weer coronahoesters en - spugers voor de rechter. De veroordeelden moeten hun straf in veel gevallen meteen uitzitten.