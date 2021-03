Wéér datalek bij regionale belastingsamenwerking: gegevens belastingbetaler liggen opnieuw op straat

Studenten­ver­e­ni­ging Tilburg royeert lid na seksueel grensover­schrij­dend gedrag

6:44 De Tilburgse studentenvereniging Plato heeft een lid geroyeerd wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij is niet meer welkom en per direct geen lid meer van Plato, laat voorzitter Rick Bos in een schriftelijke reactie weten.