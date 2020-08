Weer een bloedhete dag, vooral in zuiden en zuidoosten

De hittegolf is vandaag nog niet op haar retour. Het KNMI heeft wederom een code oranje uitgeroepen, wegens de aanhoudende hitte. Vooral in het zuiden en zuidoosten kan het extreem warm worden, met maximumtemperaturen van 35 graden of iets daarboven.

De code oranje geldt voor Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. In de overige provincies geldt code geel. Alleen op de Waddeneilanden geldt code groen. Ook in stedelijke gebieden elders in het land kan het opnieuw 35 graden worden, meldt het KNMI.

In de loop van de dag begint de bewolking toe te nemen en ontstaan vooral in het zuiden weer enkele stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen. In de avond trekken de buien verder noordwaarts, maar tegelijkertijd lossen ze ook op. Donderdag ontstaan opnieuw regen- en onweersbuien, waarmee de ergste hitte uit ons land wordt verdreven. De nachten blijven warm met temperaturen rond 20 graden.

Quote Gemiddeld wordt het midden tot eind augustus 21 graden. Daar blijven we voorlopig nog wel boven. Leon Saris, Weerplaza Het zeer warme weer houdt waarschijnlijk tot en met donderdag aan, daarna volgt een geleidelijke afkoeling. De temperatuur zakt de komende dagen flink. Leon Saris van Weerplaza: ,,Nadat we de afgelopen paar dagen boven de 35 graden uitkwamen zal dit voor veel mensen als een welkome verkoeling komen. Droog blijft het hierbij niet. Dagelijks blijft er kans op regen- en onweersbuien terwijl het kwik langzaam blijft dalen naar normalere waarden. Gemiddeld wordt het midden tot eind augustus 21 graden. Daar blijven we voorlopig nog wel boven. Al komen we tegen het eind van de maand behoorlijk dicht bij de waarde die we klimatologisch mogen verwachten. De neerslaghoeveelheid neemt hierbij wel behoorlijk toe. Dat dit in korte en soms hevige buien komt, lijkt op dit moment het meest waarschijnlijk.”

Record sinds 1901

Dinsdag werd het voor de vijfde dag op rij ergens in ons land 35 graden of warmer, in Arcen liep het kwik rond 14.40 uur op naar 35.6 graden. Dat is sinds het begin van de metingen in 1901 niet eerder gebeurd. In 2003 was het vier dagen op rij 35 graden of warmer, van 6 tot en met 9 augustus in dat jaar.

In 2018 en 2019 hebben we drie dagen op rij ergens in ons land maxima van 35 graden of hoger gezien. De serie van 2019 is nog het beroemdst met 39.3, 40.7 en 40.1 graden op de warmste plaatsen in ons land.

Hoe warm is het op dit moment in jouw woonplaats? Bekijk het op onderstaande kaart.

Krijgt Nederland steeds vaker te maken met hittegolven? Klimaatwetenschapper dr. Dim Coumou van de VU doet onderzoek naar extreem weer en legt je uit hoe het zit: