Weer een stap verder in gepolariseerd Nederland: stickers op de deur van ‘linkse activisten’

Of je schrikt als je met je kinderen komt aanwandelen en er opeens een sticker op je deurpost zit waarop staat dat ‘deze locatie wordt geobserveerd door volgers van Vizier Op Links’ om ‘zicht te krijgen op linkse activisten’. ,,Je schrikt enorm. Het is heel intimiderend”, stelde historicus Nadia Bouras afgelopen weekend tegen deze site. Het was haar deurpost waar de sticker op was geplakt, waarschijnlijk in de korte tijd dat ze die dag met haar gezin weg was geweest.