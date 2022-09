Weer extreem lange rijen op Schiphol verwacht komende dagen

Scholier Guus (17) wint schrijfwed­strijd Nieuws in de klas met brief over woningte­kort

De 17-jarige Guus Philipse uit Oegstgeest heeft de schrijfwedstrijd van educatieplatform Nieuws in de klas gewonnen met zijn brief over het woningtekort. Voor de schrijfwedstrijd konden scholieren een ingezonden brief insturen. De beste brief werd geselecteerd door een vakkundige jury onder leiding van juryvoorzitter Özcan Akyol. Lees de winnende brief van Guus hieronder.

20 september