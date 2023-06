Weer klappen voor cokebaas Bolle Jos: drie ontdekte partijen drugs zorgden voor onrust

In de haven van Rotterdam heeft de politie in korte tijd twee partijen coke onderschept van in totaal bijna 1300 kilo. Volgens goed ingevoerde bronnen worden de drugstransporten gelinkt aan Jos Leijdekkers en diens Turkse organisatie. Die zouden ook achter een derde transport in Antwerpen zitten.

De partijen coke in Rotterdam werden al in maart van dit jaar in beslag genomen, in een tijdsbestek van een paar dagen, zo maakte het Openbaar Ministerie (OM) van Rotterdam donderdag bekend. Op 11 maart ging het in de haven om een lading van 206 kilo coke, verstopt tussen bananen in een uit Guatemala afkomstige container.

Drie dagen later maakt het zogenaamde HARC-team helemaal een klapper met de vangst van 1082 kilo cocaïne uit Colombia. Die zending werd gevonden in jutezakken en tassen. Ze zouden aan boord hebben gelegen van het containerschip Safmarine Benguela.

Nederlandse uithalers gepakt in Antwerpen

Volgens bronnen werd in dezelfde periode ook coke onderschept in Antwerpen. Daar kwam op 24 maart een schip aan waar tassen werden gevonden met daarin 280 kilo drugs. De Belgische politie hield hierbij negen verdachten aan, onder wie acht Nederlanders.

Het vermoeden is dat achter alle drie de transporten dezelfde groepering zit. Namen willen de autoriteiten niet noemen, maar volgens bronnen bestaat er geen twijfel over dat Jos Leijdekkers, alias ‘Bolle Jos’ en zijn Turkse groepering erachter zitten. Het vermoeden is dat de man uit Breda al geruime tijd in Turkije zit ondergedoken, na zijn vertrek uit Dubai.

Vangst leidt tot grote onrust

Het OM zegt dat het nieuws over de gepakte coketransporten pas nu bekend is gemaakt ‘vanwege onderzoeksbelangen’. Wat mogelijk ook meespeelt, is veiligheid. Bij de criminele opdrachtgevers in Turkije is volgens meerdere bronnen grote onrust ontstaan over het miljoenenverlies, juist omdat de formele bevestiging van de vangsten uitbleef. In die situatie ontstaat in criminele kringen al snel het vermoeden dat sprake is van een ripdeal, een diefstal van de drugs door andere criminelen. Of erger nog: verraad binnen eigen kring. Die omstandigheden hebben in de cocaïnehandel al tal van keren geleid tot gewelddadige wraakacties, ontvoeringen en zelfs moorden.

Actie in Turkije

Vorige week vond in Turkije nog een grootschalige politieactie plaats waarbij 23 verdachten werden aangehouden uit een cocaïne- en witwasbende. Een van hen was de zwager van Bolle Jos. Zelf ontsprong de Bredanaar, die bovenaan de lijst staat van meest gezochte criminelen van Nederland, de dans. Of de Turkse overheid de Nederlandse autoriteiten in maart heeft geholpen bij de cokevangsten, bijvoorbeeld met tips uit haar eigen onderzoek, wil het OM niet zeggen.

De recente ontwikkelingen duiden er hoe dan ook op dat de Turkse overheid al geruime tijd goed meewerkt met ons land in de jacht op Bolle Jos en zijn handlangers, onder wie zijn rechterhand Isaac B. (29) uit Rotterdam. Wat de inbeslagnemingen ook bewijzen is dat de organisatie van de voortvluchtige Bredanaar ondanks de internationale klopjacht op hem, gewoon kan doorgaan met de lucratieve cocaïnesmokkel.

