Weer logo Extinction Rebellion aangetroffen bij brand, meerdere pick-up trucks verwoest

Met videoBij autobedrijf Millbrook's op de Ambachtsstraat in Nuland woedde maandagochtend een grote brand. Op een van de Amerikaanse pick-up trucks van de autohandelaar is het logo van Extinction Rebellion gespoten. Dat is afgelopen tijd vaker gebeurd bij autobranden in Brabant.

De melding van de uitslaande brand kwam iets na half vijf in de ochtend, rond 06.00 uur had de brandweer de brand onder controle. Het autobedrijf is grotendeels in vlammen opgegaan, ook werden meerdere Amerikaanse pick-up trucks op het buitenterrein door de brand verwoest.

Mede omdat het logo van klimaatactivistenorganisatie Extinction Rebellion is aangetroffen, gaat de politie uit van brandstichting. Volgens een woordvoerster van de politie heeft de eigenaar van het autobedrijf geen dreigementen ontvangen. Extinction Rebbellion is al vaker gekoppeld aan branden en vernielingen. Zo werd eind juni het logo van de organisatie ook bij meerdere autobranden in Eindhoven aangetroffen.

Persoon op camerabeelden vastgelegd

De politie heeft een persoon met donkere kleding op camerabeelden vastgelegd. Er wordt forensisch onderzoek verricht.

De omgeving van Millbrook's werd met linten afgezet. Het pand wordt nog beveiligd door de politie. Millbrook’s USA Cars & Parts levert nieuwe en gebruikte Amerikaanse Pick-up Trucks. Het autobedrijf in Nuland is gespecialiseerd in het merk Dodge Ram. De eigenaar van Millbrook's was maandagochtend vroeg ter plaatse, maar wilde niet reageren.

Volledig scherm Bij autobedrijf Millbrook's op de Ambachtsstraat in Nuland woedde maandagochtend een grote brand. © Bart Meesters / Meesters Multi Media

Volledig scherm Bij de brand in Nuland werd het logo van klimaatactivistenorganisatie Extinction Rebellion aangetroffen. © Bart Meesters/Meesters Multi Media

Volledig scherm Bij de brand in Nuland werd het logo van klimaatactivistenorganisatie Extinction Rebellion aangetroffen. © Bart Meesters/Meesters Multi Media

Volledig scherm Bij autobedrijf Millbrook's op de Ambachtsstraat in Nuland woedde maandagochtend een grote brand. © Bart Meesters / Meesters Multi Media