Weer minder besmettingen: RIVM registreert 7657 positieve coronatesten

Coronavirus LIVE | Aantal coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen gedaald met 81, minder drukte op snelwegen

14:57 Het totaal aantal in ziekenhuizen opgenomen covidpatiënten bedraagt nu 2572, dat zijn er 81 minder dan gisteren. Op de ic's is wel een lichte stijging te zien. Daar zijn nu 612 mensen met corona opgenomen, drie meer dan gisteren. Om besmettingen onder jongeren in te dammen, adviseert het OMT om de bovenbouw van middelbare scholen twee weken te sluiten. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het laatste coronanieuws. Het nieuws van de afgelopen dagen leest u hier terug.