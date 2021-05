Weer minder nieuwe coronabesmettingen: afname van 28 procent

Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft hard dalen. De afgelopen week registreerde het RIVM 25.255 positieve tests, 28 procent minder dan een week eerder toen ruim 35.000 gevallen aan het licht kwamen. In een maand tijd is het aantal wekelijkse nieuwe coronagevallen meer dan gehalveerd.

Ook in de ziekenhuizen is steeds meer te merken dat corona op zijn retour is nu steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Volgens de wekelijkse rapportage van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu die vandaag verscheen, werden in zeven dagen tijd 830 mensen met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis, ongeveer een derde minder dan een week eerder. Van deze patiënten waren er 186 zo ziek dat ze op de intensive care belandden. Dat is een afname van 23 procent ten opzichte van een week eerder.

Het RIVM registreerde afgelopen week 96 coronagerelateerde sterfgevallen. Vorige week waren het er 90, het laagste aantal sinds begin oktober.

Reproductiegetal fractie gedaald

Het reproductiegetal, dat aangeeft in welk tempo het virus zich verspreidt, is ook weer een fractie gedaald. Het stond afgelopen vrijdag op 0,86 en zakt verder naar 0,82. Dit cijfer is nooit helemaal actueel. Het RIVM kijkt twee weken terug in de tijd om een betrouwbaar getal te berekenen.

De afgelopen zeven dagen maakten minder mensen de gang naar de teststraat: 239.259 lieten mensen zich testen, de week daarvoor was dat nog 272.876, een afname van 12 procent. Het percentage positief geteste personen was afgelopen week 10,4, wat lager is dan de voorgaande week (12,2 procent).

Tot nu zijn er zo’n 8,5 miljoen coronaprikken gezet. Vanaf vandaag kunnen mensen geboren in 1969 en 1970 een vaccinatieafspraak maken.

De vaccinaties vormen een belangrijke schakel in het terugdringen van het coronavirus.

