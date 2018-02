Weer 'No Surrender'-officier bedreigd, nu in Noord-Nederland

Live twitter Holleeder: 'Ja, ik ben een boef, maar ik ben niet gewetenloos'

11:03 Willem Holleeder staat vandaag weer voor zijn rechters. Holleeder vertelt dat hij maar één doel had: van de onderwereld in de bovenwereld belanden, maar meedogenloze criminelen zaten hem dwars. Het beeld van hem in de media klopt niet, stelt hij. Verslaggever Koen Voskuil twittert live vanuit de rechtszaal.