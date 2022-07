Weeronline: Vierdaagse op loeihete dinsdag is onverantwoord, ‘op asfalt wel 45 graden’

Kersverse baasjes binnen één dag aangeval­len door hun hond: 4-jarige Bullmas­tiff kwam van Markt­plaats

Een hond heeft afgelopen maandag en dinsdag in Ede voor twee bijtincidenten gezorgd. In beide gevallen waren de baasjes, die het dier pas één dag in hun bezit hadden, het slachtoffer. De pas vier jaar oude kruising Bullmastiff beet zowel een man als een vrouw in hun bovenbeen.

14 juli