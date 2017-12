Weerplaza: We krijgen herfstweer en een groene kerst

In delen van Noord- en Zuid-Holland, West-Brabant, de Flevopolder, Overijssel en Friesland ligt de temperatuur momenteel al onder nul. Ook elders kan dat in de loop van vanavond en vannacht gebeuren. Daardoor bevriezen natte weggedeelten en sneeuwresten en kan het verraderlijk glad worden.

Herfstachtig

Vanuit het westen drijft vannacht een gebied met bewolking en regen binnen. ,,In de vroege ochtend regent het in heel het land. Misschien dat in het oosten eerst nog wat natte sneeuw valt maar die zal vrij snel overgaan in regen. Die regen neemt in de loop van de dag toe en zal de sneeuwresten flink aantasten", zegt weerman Raymond Klaassen. De temperatuur blijft volgens hem boven nul. Zo'n 5 tot 7 graden aan zee en een graad of drie in het oosten van het land.

,,Morgenmiddag gaat het flink waaien met een harde wind uit het zuidwesten en kans op windstoten. Het zal een paar uur droog zijn maar aan het eind van de middag gaat het vanuit het zuidwesten opnieuw regenen. De wind draait dan naar noordwest. Aan het eind van de avond wordt het weer droog."

Na morgen wordt het volgens hem 'erg wisselvallig' met buien, regen en temperaturen ruim boven het vriespunt. ,,Voor donderdag tot en met zondag gemiddeld een graad of vijf. In het noordoosten van Nederland valt donderdag en vrijdag wellicht wat natte sneeuw, hagel of een klap onweer."

Kerstdagen