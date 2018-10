Weerrecords overtroffen: 55e officiële zomerse dag van 2018

Niet eerder sinds het begin van de weermetingen is het in De Bilt zo laat in het jaar zomers warm geworden. Daar is zaterdag om 13.50 uur een temperatuur van 26,3 graden geregistreerd.

Niet eerder sinds het begin van de weermetingen is het in De Bilt zo laat in de herfst zo warm geworden. In De Bilt werd een temperatuur van 26,3 graden geregistreerd. Ook vanavond is het nog lang aangenaam met temperaturen boven de 20 graden.



Dat er records zouden sneuvelen werd vanochtend al verwacht. Dat betekent tevens de 55e officiële zomerse dag van 2018, een record. Het vorige record stond op 51 zomerse dagen in 2006. Bij een temperatuur van 25 graden of hoger wordt gesproken van een zomerse dag.



Ook een ander weerrecord is overtroffen: in het Limburgse Ell werd het 28,1 graden. Nooit eerder was het zo laat in het jaar zo warm. Het oude record (27,2 graden) dateert van 10 oktober 1921, gemeten op vliegveld Maastricht.

Strandtenthouders

Met opnieuw een stralend zomerse dag blikken de 321 strandtenthouders langs de Noordzeekust terug op een recordzomer qua omzet. ,,Dit is de beste zomer ooit - dat denk ik wel'', zegt Stephan van der Stee van Strand Nederland, de belangenorganisatie van strandpaviljoenhouders.



,,Als je met zoveel zomerse dagen dit jaar geen geld kunt verdienen, dan gaat het je nooit lukken.'' Hij schat dat de exploitanten deze recordzomer tussen de 10 procent en sommigen zelfs bijna 100 procent meer omzet hebben gedraaid.

Quote Als je met zoveel zomerse dagen dit jaar geen geld kunt verdienen, dan gaat het je nooit lukken

Records

Weerbureaus Weerplaza en Weeronline melden dat veel warmterecords in de maand oktober zijn gesneuveld. Zo zijn nooit eerder zo laat in de herfst drie zomerse dagen achtereen geregistreerd.



De strandgangers beleven vandaag mogelijk de laatste zomerse dag van dit seizoen. Van der Stee: ,,Maar dat dachten we half september ook. Toen hadden we te maken met een dipje, maar nu is de nazomer terug.''



Van de 321 strandtenten staan er 163 permanent langs de kust, zoals in Zeeland, Hoek van Holland, Scheveningen, Katwijk, Noordwijk en Zandvoort. Van de 158 tijdelijke paviljoens is inmiddels ongeveer de helft al weggehaald. ,,Er zijn er al zat die hebben ingepakt. Je kunt tenslotte maar beter droog inpakken dan nat je spullen naar de opslag brengen.''

Quote Je kunt maar beter droog inpakken dan nat je spullen naar de opslag brengen

Te koud

De andere helft van de tijdelijke strandetablissementen pikt nog een graantje mee van de laatste warme dagen. Daarvan moet geen grote voorstelling worden gemaakt, waarschuwt Van der Stee. ,,De gasten komen voor de lunch of voor een drankje naar het terras, maar blijven niet meer in groten getale voor het diner. Daarvoor is het 's avonds te koud.''



De strandexploitanten hadden de voorbije maanden wel te lijden onder een personeelstekort. Daarom gaat Strand Nederland de komende weken samen met Koninklijke Horeca Nederland campagne voeren om meer personeel voor de strandhoreca te werven.

Uitzonderlijk