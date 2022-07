Weerstand tegen ronddobberende asielschepen op zee: ‘Plaats ze niet buiten de samenleving’

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) meldde woensdagavond na crisisoverleg over de asielopvang dat onderzocht wordt of cruiseschepen met asielzoekers op zee kunnen blijven. Dat is een optie als gemeenten weigeren ze te laten aanmeren, zoals Vlissingen. Het college daar had aanvankelijk geen bezwaar, maar gaf vorige maand toch geen toestemming na verzet van inwoners en de gemeenteraad.

Nederland heeft inmiddels drie schepen gecharterd die vanaf september gezamenlijk 3000 vluchtelingen kunnen opvangen. Een daarvan komt volgende maand in Velsen-Noord te liggen. Waar de andere twee naartoe gaan, is nog onduidelijk. ,,We hebben nu gezegd, de schepen gaan gewoon richting Nederland varen‘’, aldus staatssecretaris Van der Burg. ,,Laat ze vast deze kant op komen, zodat we daar geen tijd in verliezen.‘’

Het kabinet onderzoekt of opvang op een cruiseschip op zee ook juridisch kan en of het veilig is. Asielzoekers moeten met speciale bootjes heen en weer kunnen pendelen naar de wal. ,,Als dat niet zo is, dan is het de facto opsluiting. Dat mag niet‘’, zei Van der Burg.

Triest dieptepunt

Tot nu toe worden vluchtelingen op verschillende plekken op veel kleinere riviercruiseschepen. Twee jaar geleden kreeg een vergelijkbaar plan in Groot-Brittannië veel kritiek. De Britse overheid wilde ontmantelde veerboten voor de kust gebruiken als verblijfscentra voor asielzoekers, naar het eerdere voorbeeld van een gevangenisboot voor de kust. Maar dat laatste bleek te duur, logistiek ingewikkeld en de ruimte aan boord was veel te ‘krap en benauwd’.

Dat Nederland deze optie nu onderzoekt, vindt VluchtelingenWerk een ‘absurd idee’ en een ‘triest dieptepunt’. ,,De opvang van asielzoekers nu is ver onder de maat’’, zegt een woordvoerder. ,,Een cruiseschip als tijdelijke maatregel is al heel wat beter dan een gemiddelde crisisnoodopvang. Maar het wordt een ander verhaal als je ze op zee laat rond dobberen.’’

Volgens de organisatie betekent dit dat asielzoekers ‘praktisch opgesloten’ zitten. ,,Er is geen onderzoek voor nodig om te bedenken dat je mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld dat niet aan kunt doen‘’, aldus VluchtelingenWerk. ,,Het opvangen van vluchtelingen doe je als samenleving en niet van een afstandje op zee.‘’

De woordvoerder wijst erop dat ruim driekwart van de asielzoekers uiteindelijk een verblijfsvergunning krijgt. ,,Welk signaal geef je af als ze dan eerst buiten de samenleving plaatst? De weerstand van gemeenten tegen opvang op cruiseschepen zit in de grootschaligheid. Maar als bootjes heen en weer varen, moeten ze ook ergens aan wal komen. Wat is dan het verschil?’'

Volledig scherm Staatssecretaris Eric van der Burg gaf gisteren een toelichting over de opvang voor asielzoekers © ANP

Ook VN-vluchtelingenorganisatie UNCHR Nederland vindt het ‘onwenselijk’ om de bewegingsvrijheid van asielzoekers zo in te perken. ,,Al bestaande trauma’s door de gevaarlijk vlucht komen mogelijk bij sommigen weer naar boven.’’

Weggekaapt

De gemeente Velsen is onlangs akkoord gegaan met een cruiseschip aan de VOB-kade tot uiterlijk 1 maart. Aanvankelijk was een cruiseschip van de Estse reder Tallink gehuurd, maar die werd op het laatste moment tot onvrede van het ministerie van Justitie en Veiligheid weggekaapt door de Schotse overheid. Inmiddels zou er een alternatief schip zijn.

Het COA kan nog niet inhoudelijk reageren op de plannen van de staatssecretaris. ,,We wachten de inventarisatie af en kijken eerst wat er concreet gaat gebeuren, pas dan kunnen wij schakelen’', zegt een woordvoerder. ,,Als COA zijn we inmiddels getraind in lastige klussen, dus we zijn wel wat gewend.’'

Gebouwen aankopen

Het kabinet heeft daarnaast besloten dat het COA gebouwen mag aankopen om mensen in te huisvesten. Van der Burg heeft gezegd dat hij Oekraïense vluchtelingen anders over het land wil verdelen. Er zijn opvanglocaties ‘waarvan gemeenten hebben aangegeven: we willen daar wel Oekraïners opvangen, maar geen reguliere asielzoekers’. Door op die plekken zo veel mogelijk Oekraïners onder te brengen, komt er plek vrij in gemeenten die het niet uitmaakt of ze Oekraïners of asielzoekers opvangen.

Volledig scherm Asielzoekers bivakkeren voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. © Andre Weima

VluchtelingenWerk is daarover met stomheid geslagen. ,,We hopen dat geen enkele gemeente hier gebruik van wil maken. Dit raakt aan artikel 1 van onze grondwet.’

UNHCR Nederland deelt die kritiek. ,,De staatssecretaris zou niet tegemoet moeten komen aan gemeenten die wel Oekraïners en geen andere asielzoekers willen opvangen‘’, vindt Andrea Vonkeman, hoofd van UNHCR Nederland. ,,Bij de opvang moet er geen onderscheid worden gemaakt op basis van nationaliteit.”

Gemeenten begrijpen dat het kabinet maatregelen moet nemen vanwege het gebrek aan opvangplekken voor asielzoekers. ,,Maar het zijn geen structurele oplossingen, en die willen we wel‘’, laat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) weten. ,,Anders lijkt het erop dat we van noodverband naar noodverband gaan. Twee jaar geleden hebben we een plan opgesteld om de problemen structureel op te lossen, dat plan is tot op heden nog niet opgepakt.‘’

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: