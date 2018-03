Wegen hele weekeinde nog verraderlijk glad: regen vriest snel op

De sneeuw is in de loop van de nacht verder noordwaarts getrokken, maar de intensiteit neemt daarbij wel af. In het zuiden zou in de vroege ochtend lokaal ook ijzel voor kunnen komen. Rond het middaguur is de gladheid overal verdwenen.



Zaterdagavond en in de nacht naar zondag trekt er een gebied met lichte neerslag van zuidwest naar noordoost over het land. In het zuiden is dat regen die op een nog koude ondergrond kan bevriezen, hierdoor kan het plaatselijk glad worden. In het noorden kan er ijzel kan gaan vallen.



In het noorden en noordoosten kan later in de nacht naast ijzel ook nog wat lichte sneeuw vallen. In de loop van zondagochtend lopen de temperaturen overal sterk op en verdwijnt de gladheid. In het westen van het land kan de temperatuur zondag plaatselijk tot 10 graden boven nul stijgen.