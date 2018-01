Wegens succes geprolongeerd: de coldcasekalender van de politie

De politie hecht grote waarde aan het oplossen van cold cases, benadrukt Garssen. ,,Los van knagende gevoelens van onrechtvaardigheid bij nabestaanden, doet het niet oplossen van ernstige misdrijven afbreuk aan het vertrouwen in de politie. Je kunt bovendien niet uitsluiten dat daders de fout in blijven gaan tot ze worden gepakt. Nabestaanden én verdachten mogen het weten: de politie laat cold cases nooit rusten.’



Een van die nabestaanden is Sjacky Grave. Zijn grootvader Sietze Grave (82) wordt op 20 augustus 2016 aangetroffen in zijn woning in Winschoten. Hij is door geweld om het leven gekomen. ,,Opa is vermoord, maar sinds die dag leven we met de verhalen, de geruchten. Je voelt frustratie, boosheid”, vertelt Sjacky op de coldcasekalender 2018. ,,Het voelt als een film die niet eindigt.”