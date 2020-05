Wegpiraat met 6700 euro aan openstaande boetes gepakt na wilde achtervolging

Wandelaars en fietsers in het buitengebied van Didam en Loil kunnen woensdagavond hun ogen niet geloven. Met hoge snelheid rijden twee auto’s dwars door een akker. Een rode Volkswagen GTI met Duits kenteken met vlak daarachter een wagen met gillende sirenes van de koninklijke marechaussee. Even lijkt het erop dat de Duitse wagen uit het zicht verdwijnt, maar de grenspolitie weet de voortvluchtige toch te achterhalen en ter hoogte van de Loilseweg in Wehl klem te rijden. Een woordvoerder van de marechaussee bevestigt de aanhouding en geeft aan dat de man is meegenomen naar het bureau in Zevenaar. Waar de man vandaan komt, wil hij nog niet kwijt.

15 boetes

,,Wij onderzoeken de zaak. Wij wilden de man controleren waarop hij er met hoge snelheid vandoor ging. We kwamen er al snel achter waarom hij dat deed; hij had nog 15 boetes openstaan ter hoogte van in totaal 6700 euro”, aldus de woordvoerder van de marechaussee.



De rode Volkswagen GTI van de man is in beslag genomen. De marechaussee is nog in het gebied aanwezig, op zoek naar mogelijke andere inzittenden die tijdens de achtervolging gedropt zouden zijn.