Weinig bekijks bij Pegida-demonstratie in Eindhoven: voorman leest krant in brandende zon

Krantje

Wagensveld kwam vanmiddag dan ook naar het Stadhuisplein in Eindhoven. Hij las tussen 13.00 en 15.00 uur een krantje vanuit zijn klapstoel. De voorman van Pegida kreeg in eerste instantie vooral aandacht van de toegestroomde media. Aan de randen van het plein stonden mensen van een afstandje toe te kijken, onder wie ook een groepje moslimjongeren. Die kwamen ook nog even in de buurt van de voorman, waarna een van hen met Wagensveld in discussie ging.