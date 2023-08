Weinig extra treinen, wél een spitsheffing en dure kaartjes: kabinet matst NS in nieuwe afspraak

ProRail lost personeels­te­kort op: ‘Mensen kunnen weer op vakantie of naar een trouwerij’

Treinen die uitvallen door een gebrek aan verkeersleiders. Dat was afgelopen jaren geen uitzondering. Maar de kans dat dit nog eens gebeurt, verkleint met de dag. Hoe spoorbeheerder ProRail de problemen in de verkeerstorens oploste: ,,Dit is voor ons echt een ding geweest.”