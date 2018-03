Wekkers in heel Europa lopen achter: 'En ik dat pleurisding maar bijstellen'

Kluisjes van Rabobank in Oudenbosch leeggeroofd

21:59 Een filiaal van de Rabobank in het Brabantse Oudenbosch is beroofd. Meerdere kluisjes met waardevolle spullen van klanten zijn in het weekend leeggehaald. De politie doet onderzoek en bewaakt tijdelijk het bankgebouw.