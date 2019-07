Welke opwarming van de aarde? We vlogen nooit zoveel

Bezorgd om de opwarming van de aarde? Vergeet het maar, we vliegen of er niets aan de hand is. De bezetting van vliegtuigen heeft een nieuwe recordhoogte bereikt. Nooit eerder zaten de toestellen zo vol.

In mei bedroeg de bezettingsgraad van alle vliegtuigen wereldwijd 81,5 procent, zo liet de koepelorganisatie van de luchtvaartmaatschappijen IATA gisteren weten. Dat is een stijging met 1,4 procent tegenover mei vorig jaar. In Europa zijn de toestellen met een bezettingsgraad van 84,2 procent nog meer gevuld met reizigers.

Dat Europeanen volop blijven vliegen, blijkt ook uit de cijfers die Ryanair eerder deze week bekendmaakte. De Ierse prijsvechter is de grootste maatschappij in Europa. In juni vervoerde Ryanair 13 procent meer mensen dan in dezelfde maand vorig jaar. In de eerste helft van dit jaar kochten 146,5 miljoen mensen een ticket bij Ryanair, dat is 10 procent meer dan in de eerste zes maanden van 2018.

Ook in Nederland is er geen terughoudendheid te bespeuren. Het kabinet praat vandaag over verdere groei van Schiphol na 2020. De luchthaven zou door mogen groeien tot wel 540.000 vluchten, 8 procent meer dan nu. Vorig jaar verwerkte de luchthaven 71 miljoen passagiers, 3,6 procent meer dan in 2017, met bijna 500.000 vluchten. Ter vergelijking: dat zijn 23,6 miljoen reizigers meer dan in 2008.

,,Een effect van het klimaatdebat op de luchtvaart is zeker nog niet zichtbaar’’, zegt de Vlaamse luchtvaartanalist Luk De Wilde. ,,Misschien komt dat nog wel. Mogelijk zien we tegen het einde van het jaar of de reizigers echt rekening houden met het klimaat.’’