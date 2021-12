Wendy (45) haalt gratis haar boosterprik in Duitsland: ‘Nu kan ik naar Disneyland Parijs’

De boostercampagne is in andere Europese landen beter op gang dan in Nederland. Eerder deze maand heeft de regio Aken gezegd dat Nederlanders net over de grens welkom zijn. Dat hebben ze niet alleen daar gehoord, maar ook in Zeeland. ,,We pakten de auto richting Amsterdam voor een speciale priklocatie, maar daar kregen we geen voorrang. We zijn ook nog naar Amstelveen geweest en naar Groot-Ammers, waar het ook mogelijk zou zijn. Maar tevergeefs. Aken was onze laatste optie”, zegt Wendy.