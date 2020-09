Wereld ziet Nederland als risicogebied en dat zal in herfstvakantie te merken zijn

CORONAVIRUS LIVE | Strengere coronare­gels gaan zondag in, RIVM draait bij: Mondkapje in ouderen­zorg noodzaak

13:46 De door het kabinet voorgestane nieuwe coronamaatregelen gaan zondag om 18.00 uur in. De aanvullende regels voor de horeca zijn volgens politievakbond ACP ‘niet te doen’. Door capaciteitsproblemen zou een eerdere sluiting niet te handhaven zijn, klinkt het. Het kabinet wil dat in de regio’s waar het coronavirus hoog oplaait de horeca vanaf middernacht niemand meer binnenlaat. Een uur later sluit de zaak. ,,Daarmee verplaatst het probleem zich naar buiten.’’ Ook vandaag lees je in dit liveblog alles over het coronavirus. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.