Wereldberoemd varken Peppa Pig strijkt neer in Nederland met eerste binnenspeeltuin van Europa

Morgen staken 660 kinderop­vanglo­ca­ties: 'Steeds meer medewer­kers boos’

13 september Morgen leggen medewerkers van 660 kinderopvanglocaties voor een dag het werk neer. FNV-leden uit het hele land komen bijeen op het Malieveld in Den Haag, omdat ze willen dat er betere afspraken over werkdrukverlaging worden vastgelegd. De werkgevers stellen dat alles wat hierover via de nieuwe cao geregeld kan worden, al geregeld is.