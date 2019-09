Wereldwinkel heeft nog toekomst, maar het gaat niet vanzelf

Europese Commissie geeft akkoord voor vluchten Lelystad Airport

10:51 De Europese Commissie heeft ingestemd met de regeling die het mogelijk maakt om vluchten te verdelen tussen Schiphol en Lelystad Airport. Dat blijkt uit een pdf van het conceptbesluit dat in handen is van en online is gezet door de NOS. De lidstaten zijn akkoord gegaan, blijkt uit de brief. Daarmee is een van de belangrijkste hobbels voor het opengaan van de luchthaven genomen.