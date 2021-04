Werk- en voorwaardelijke celstraf voor Amsterdamse oud-politiechef na fraude met voetbalkaartjes

50.000 euro

Behalve met voetbalkaartjes zou Smit ook met tickets voor concerten in de Ziggo Dome en met diners hebben gestrooid. Volgens justitie heeft bijna 50.000 euro aan politiegeld verduisterd. De Nationale Politie eist dat geld in het kader van de strafprocedure terug. In 2018 kreeg Smit na 44 jaar politiedienst oneervol ontslag. Hij was een bekend politiegezicht in Amsterdam.