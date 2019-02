Werk van Elfstedenvrijwilligers lijkt op magie

COLUMNNynke de Jong schrijft drie keer per week over wat haar bezighoudt.

Terwijl de wind ons allemaal van de weg blies, was dit weekend het weekend van de Elfstedentocht. We memoreerden het dubieuze record dat er nog nooit zo lang géén tocht is geschaatst. 8071 dagen geen Tocht der Tochten. Dat is heel lang, voor al die mannen en vrouwen die winter in, winter uit, hun schaatsconditie onderhouden. Want je weet maar nooit wanneer je aan de bak moet.

En dat is al veel te lang voor alle vrijwilligers van de Koninklijke Friese Elfsteden, over wie de NTR vrijdag een schitterende documentaire uitzond. Voor de docu mochten voorzitter Wiebe Wieling en het rayonhoofd van Sneek, Johan Hoogland, aanschuiven bij De Wereld Draait Door. Er werden fragmenten getoond van hoe men kluuntapijt uitzocht, en over de hesjes die de rijders krijgen wanneer er weer geschaatst gaat worden.

Er werd een beetje lacherig naar gekeken. Kijk die gekke Friezen in juni vergaderen over een wintertocht die er waarschijnlijk wéér niet gaat komen. Allemaal infraroodlampen in de opslag, die nog nooit zijn gebruikt!

‘Ja, nou én!’ riep ik naar de televisie. Als de tocht er komt, moet binnen twee dagen een enorm evenement uit de grond gestampt worden. Dan is er geen tijd voor het uitzoeken van kluuntapijt. Zo’n groot evenement vraagt om een up-to-date draaiboek, klaar voor koek-en-zopie en terreurdreiging.

In de nacht van 4 januari 1997 reed ik, warm aangekleed, met mijn familie naar de Zwette. Vol verwachting keken we uit naar de renners, die daar nog fris voorbij kwamen schaatsen, op weg naar hun eerste stempel in Sneek.

Het was pure magie, hoe in de dagen daarvoor een complete tocht uit de grond was gestampt, compleet met kluunplek in Sneek, EHBO-posten, stempelposten en slaapplekken.

De tocht zelf is een magische ervaring, maar het werk van de vrijwilligers lijkt bij tijd en wijle ook op magie. En ik kan het weten, want ik stond er destijds met mijn neus bovenop.

Daar kun je lacherig naar kijken. Maar als de Elfstedentocht er alsnog komt, zullen we ze nog dankbaar zijn, die vergadertijgers en tapijtkopers.