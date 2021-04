Werken op 98 meter hoogte: ‘Het uitzicht geeft een kick’

VIDEO Eerste zomerse dag is een feit, Amsterdam en Tilburg sluiten parken vanwege drukte

31 maart Het was al de warmste 31 maart ooit gemeten en nu is zelfs lokaal de eerste zomerse dag van 2021 een feit. In Eindhoven werd het 25,1 graden. Bijzonder vroeg, weten de meteorologen van Weerplaza, en het zou voor het eerst zijn in ruim vijftig jaar. Daarna moet de trui weer aan: donderdag koelt het al flink af, vrijdag komen we waarschijnlijk niet boven de 10 graden uit.