Werknemer wil 10 minuten eerder inloggen ook uitbetaald krijgen, bedrijf weigert: ‘Voelt als powerplay’

Een callcentermedewerker logde jarenlang 10 minuten eerder in op verzoek van zijn werkgever, maar kreeg daar niet voor betaald. Hij sleepte zijn inmiddels oud-werkgever voor de rechter en later voor het Hooggerechtshof. Beide instanties gaven hem gelijk, maar zijn ex-werkgever blijft weigeren en jaagt de werknemer op onbetaalbaar hoge kosten.

Callcenterbedrijf Teleperformance in Zoetermeer is begin deze maand in cassatie gegaan, waardoor het nu voor de Hoge Raad komt. ,,Iedereen heeft na het verliezen van een hoger beroep zaak het recht om in cassatie te gaan, maar dit voelt als powerplay richting de ex-werknemer”, zegt Elly Heemskerk, bestuurder van FNV Callcenters. ,,Een cassatiezaak kost al snel tienduizenden euro’s. Dat kan deze ex-werknemer niet ophoesten.” Om die reden springt de vakbond in de bres en neemt het de kosten van de zaak op zich.

Maar voor de FNV is dat niet het enige. De vakbond wil dat het callcenter met terugwerkende kracht voor alle werknemers elke gewerkte minuut alsnog uitbetaalt. ,,Met zo’n 3600 werknemers gaat dat ongetwijfeld een fikse duit kosten, dat snappen we, maar aan deze loondiefstal moet een einde komen”, aldus Heemskerk. Ook wil de vakbond in de komende cao vastleggen dat voorbereidingstijd wordt gezien als werktijd.

Alvast inloggen in systemen

De medewerker was sinds 2016 actief bij callcenterbedrijf Teleperformance in Zoetermeer. In de rechtszaak vorig jaar werd duidelijk dat het bedrijf wenste dat de medewerker 10 minuten voor tijd aanwezig was. In die tijd zou hij dan alvast kunnen inloggen in verschillende systemen en bij aanvang meteen kunnen beginnen met bellen.

Omdat de werknemer die tijd ook uitbetaald wilde krijgen stapte hij naar de werkgever, maar die weigerde dat te betalen. Het leidde tot een rechtszaak, waarin de werknemer het achterstallig loon met terugwerkende kracht wilde opeisen.

Volgens het callcenterbedrijf kan een werknemer in die 10 minuten nog niet opgeroepen worden voor werkzaamheden en ontvangt deze ook geen instructies. Daarom zou dit niet onder werktijd vallen en is uitbetaling volgens het bedrijf niet nodig.

‘Opdracht van werkgever’

De kantonrechter in Den Haag ging vorig jaar niet mee in dat verweer: het ging immers om ‘een opdracht van werkgever en derhalve werktijd’. Om die reden zou het achterstallige bedrag van zo’n 2900 euro betaald moeten worden aan de werknemer. Dit gaat om loon, maar ook om vakantiegeld, wettelijke verhoging en incassokosten van zijn periode in dienst. Daarnaast moest het bedrijf bijna achthonderd euro aan juridische kosten aan de werkgever betalen.

In het hoger beroep werd de vraag opnieuw gesteld of de eerdere inlogtijd onder ‘betaalde arbeidstijd’ viel. Het hooggerechtshof oordeelde daarin hetzelfde als de kantonrechter. Maar daar legt Teleperformance zich dus niet bij neer.

Tot groot ongenoegen van de FNV. ,,Deze werkgever vindt het blijkbaar heel normaal dat hun werknemers elke dag eerder aanwezig zijn om in te loggen”, zegt Heemskerk. Volgens de vakbond steekt het callcenter ‘haar kop in het zand’. In andere sectoren wordt voorbereidingstijd wel gewoon betaald, aldus de FNV. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld voor de Hoge Raad is nog niet bekend.

