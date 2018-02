Werkstraf voor poelier nadat medewerker (14) vingers verloor in gehaktmolen

Steeds meer anonieme tips over harddrugs

8:34 Het aantal anonieme meldingen over harddrugs is vorig jaar met 20 procent toegenomen tot 4.019 meldingen. Dat blijkt uit cijfers van Meld Misdaad Anoniem. Ook het aantal meldingen over financieel-economische delicten en voetbalgeweld nam toe. In totaal kwamen 16.918 anonieme tips binnen.