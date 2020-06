Wesley (35) uit Beek en Donk vangt meerval van twee meter: ‘Zo'n 80 kilo hè, da's zwaarder dan ikzelf’

Het was een topweekend voor Wesley de Korte uit Beek en Donk. De 35-jarige behaalde zijn persoonlijke visrecord door zondag in alle vroegte een enorme meerval van twee meter groot binnen te hengelen aan de Maasplassen.

Waar precies? Dat laat De Korte liever in het midden. Hij houdt zijn favoriete stek geheim. ,,Hier zit zoveel uur werk in", lacht hij. De Korte vist al sinds zijn vijfde. ,,Het is gewoon het mooiste wat er is. Begin er tegen mij over en ik ben zo uren aan het vertellen.”

De Beek en Donkenaar ving de meerval door gebruik te maken van dood aas. ,,Een dode baars. Sommigen gaan op pad met dauwwormen, die zeggen dat dat beter werkt. Maar die wormen liggen me nog niet helemaal hoor, ik geloof er nog niet zo in. En dat waar je in gelooft, daar vang je mee. Zo heb ik laatst shads, rubberen visjes die je gebruikt als aas, doorgeknipt. Ik zei nog: ‘wedden dat het me zelfs daarmee lukt?’, en dat was ook zo. Ik zeg al: waar je in gelooft, daar vang je mee!”

Vangen, opmeten, foto's maken en terugzetten

Een fanatiekeling, zo mag je De Korte wel noemen. Zijn bijnaam is niet voor niks ‘Hunt’. Hij is dan ook maar wat blij met zijn vangst van afgelopen weekend. ,,Ik heb heel de nacht gevist. Eerst ving ik er twee van zo'n 1,40 meter en tegen de ochtend kwam deze eraan. Na drie keer aanbijten (in het aas bijten, red.) had ik 'm pas. Toen heb ik er nog wel even over gedaan om 'm aan boord te krijgen. Ik heb 'm niet op z'n kop getikt, niks. Gewoon aan boord getrokken, opgemeten, foto's gemaakt en weer teruggezet. Zo hoort het ook, vind ik.” Het ging niet helemaal zonder slag of stoot. ,,Ik gok dat ‘ie zo'n 80 kilo woog hè. Dat is zwaarder dan dat ik zelf ben.”

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Wesley met de meerval van twee meter. © Wesley de Korte

De buien van afgelopen weekend haalden volgens De Korte het beste in de dieren naar boven. ,,Ze waren helemaal los. Nadat het geregend heeft bijten ze beter.”

‘Beter in je vel’

Uitgevist is ‘Hunt’ nog lang niet. ,,Ik ben er op m'n vijfde mee begonnen en gewoon mee door blijven gaan. Het is echt een drive in m'n leven. Op Facebook kennen veel andere vissers me. Nou, van al die complimenten die ik over deze vangst gehad heb... ja, daar ga je gewoon beter van in je vel zitten als je dat hoort.”

Zijn volgende viswens? ,,Om er eentje te vangen van drie meter. Da's écht uniek. Wel een meerval, dat is toch wel een van de mooiste vissen die er is. Een oerbeest is het gewoon. In al die jaren dat ‘ie bestaat is de meerval eigenlijk niks veranderd, geweldig vind ik dat.”

Meervallen De meerval is een lange vis met een afgeplatte bek, een vrijwel rolrond lichaam met een dikke buik en een hele lange staart. In 2019 werden er twee monstermeervallen met reusachtige proporties gevangen in Nederland. Het krioelt in rivieren van de uit de kluiten gewassen meervallen, die steeds groter worden. Zo haalde visser Dirk Ditters in Enschede een exemplaar van 2,27 meter uit het water. Dick Jansen uit Ulft ging daar samen met zijn vismaatje Mark Buijl overheen: ze sloegen een meerval van 2,36 meter uit de Oude IJssel aan de haak.