Wetenschap adviseert vangstverbod paling: ‘Wel heel rigoureus’

Dat klinkt bij de International Council for the Exploration of the Seas (ICES) anders. Deze raad van wetenschappers adviseert al jaren een uiterst terughoudend visbeleid en nu voor het eerst dus een volledig verbod. ,,De Europese aalstand blijft kritiek”, aldus de Raad. ,,Wij adviseren voor 2022 over de hele linie een nulvangst.”

'Schadelijk’

De Europese lidstaten bepalen later dit jaar op basis van het advies wat er gaat gebeuren. Nieuw in het ICES-rapport is ook de streep die de wetenschappers door de vangst van glasaal willen. Nu wordt glasaal bewust gevangen, bijvoorbeeld in Frankrijk, en uitgezet in (Nederlandse) binnenwateren. De Raad vindt dat soort projecten, dat in Nederland wordt gesubsidieerd, ‘schadelijk’. Het rendement is niet bewezen, de schade van de vangsten voor de palingstand wel. De twee visvoormannen denken dat Brussel het totale visverbod niet gaat volgen. Maat: ,,Als je die ICES-rapporten leest denk je: dit is het einde van de palingvisserij. Het probleem is dat in het onderzoek nogal wat hiaten zitten. De Europese Commissie ziet gelukkig wel degelijk herstel en dat is zeker in Nederland zo: de vangsten hier zijn zelfs spectaculair toegenomen.”

Visvriendelijker

Nederland ziet een groot aantal maatregelen die het zelf al nam beloond worden, stellen ze. Palingvissers trekken er elk jaar maar een beperkt aantal maanden op uit (behalve in Friesland, maar daar geldt een quotum). Verder wordt de aalstand streng gemonitord, worden elk jaar bakken volwassen paling bij Harlingen de dijk overgezet naar zee, en wordt omgekeerd glasaal in de binnenwateren uitgezet.

Ook zijn moeilijke passages bij bijvoorbeeld waterkeringen en gemalen visvriendelijker gemaakt zodat de glasaal makkelijker naar binnen en de volwassen paling makkelijker naar buiten kan. ,,Nederland zet al sinds 2009 in op bescherming en verbetering van de aalstand”, aldus het ministerie van LNV in een korte schriftelijke reactie, ,,en heeft er eerder op aangedrongen om in Europees verband tot verdere aanscherping van maatregelen te komen.”

Volgens Maat zijn de resultaten in Nederland goed, maar kan bijvoorbeeld een land als Spanje nog wél veel doen. ,,Door allerlei werken zijn daar heel veel binnenwateren afgesloten. Dat betekent dat je net als bij ons moet voorzien in palingpassages.”

‘Hoezo een vangstverbod, het is nog nooit zo goed gegaan met de palingstand’

Palingvissers reageren verbaasd op het pleidooi voor een volledig vangstverbod van de internationale raad voor zeeonderzoek (ICES). ,,Dit advies slaat nergens op’’, zegt Ale de Jager van het gelijknamige visbedrijf uit Roordahuizum.

Hij ziet alleen maar verbetering in de palingstand en snapt niet waarop het advies is gebaseerd. ,,Het is met de paling in het IJsselmeer nog nooit zo goed gegaan als nu. De afgelopen jaren zijn veel glasaaltjes uitgezet en we vangen heel veel kleine alen. Dit bewijst dat de huidige maatregelen ter bevordering van de palingstand werken.’’

Quotum

In de maanden september, oktober en november geldt voor beroepsvissers in Nederland een vangstverbod op palingsoorten in binnen-, kust- en zeewateren. Vissen met vistuigen die bestemd zijn voor het vangen van aal is dan verboden. Paling die als bijvangst in netten belandt die in deze periode wél zijn toegestaan, moeten meteen worden teruggezet. Sportvissers moeten gevangen paling altijd terugzetten, luidt het op de site van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

De Jager: ,,In Friesland hebben we in plaats van dat vangstverbod een quotum. Het gaat om 36 ton paling per jaar voor twaalf vissers. Ook dit pilootproject werpt zijn vruchten af. Het gaat alleen maar beter met de paling. De aantallen zijn weliswaar lager dan in de jaren zestig en zeventig, maar die tijd komt nooit meer terug.’’

‘In Nederland als geheel is er geen vooruitgang’

Tessa van der Hammen, aal-onderzoeker bij Wageningen Marine Research, is allerminst verrast door het nulvangst-advies. ,,ICES adviseert dit al enkele jaren maar heeft het nu wat explicieter, duidelijker opgeschreven.’’

Het advies gaat volgens haar uit van het voorzorgsprincipe. ,,Sinds de jaren tachtig is de palingstand enorm afgenomen. Ook de laatste jaren is er geen vooruitgang in Nederland als geheel. Alleen in het IJsselmeer is sprake van een lichte vooruitgang’’, zegt de wetenschapster die tevens lid is van de ICES-werkgroep aal (WGEEL)

Het is volgens haar aan de politiek om te beoordelen wat ze met het advies doet. ,,De aalverordening gaat uit van een andere benadering. In deze verordening staat geen nulvangst.’’

Bioloog Willem Dekker, internationaal een autoriteit op het gebied van palingonderzoek, pleitte eind vorig jaar voor een serieus debat over de negatieve gevolgen van blokkades in het water voor de paling. ,,Ik snap dat je een sluis of waterkrachtcentrale niet zomaar weghaalt, maar nu de palingstand al tien jaar op een stabiel laag niveau staat, moeten landen alle oplossingen aanwenden’’, zei hij in Trouw.

Van der Hammen: ,,De achteruitgang van de palingstand komt waarschijnlijk door een combinatie van factoren. Omdat we het niet precies weten, weten we ook niet of de palingstand de komende jaren zal verbeteren.”