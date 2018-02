Wetenschapper wil eendenkliklijn tegen 'daders' die brood voeren

Pizza's, mango's, druiven en natuurlijk brood. Heel veel brood. Teurlincx ziet het tot nu toe allemaal voorbij komen in zijn onderzoek naar wat er aan eten in vijvers wordt gedumpt. Het heeft er soms alle schijn van dat vijvers steeds vaker worden gebruikt als een soort vuilnisbelt.

,,Nee, het zijn lang niet meer alleen maar opa's en oma's die met de kleinkinderen een stukje brood in het water gooien'', zegt Teurlincx. ,,Het zijn vaak mensen tussen de 25 en 50 jaar die met de auto komen aanrijden en snel van wat eten af moeten. Ze denken dat ze goed bezig zijn voor het milieu, maar dat is maar zeer de vraag. Ik zou blij zijn als er meer nagedacht wordt of het wel nodig is om bijvoorbeeld zoveel brood in het water te gooien.''