Wethouder Almere weg om klacht seksuele intimidatie

Woensdag hadden de fractievoorzitters van de coalitiepartijen, behalve de PvdA, het vertrouwen in hem opgezegd. Aanleiding is een klacht wegens seksuele intimidatie die een journaliste van een lokale krant tegen hem indiende om wat Herrema noemt een 'broekzakgesprek'.



De journaliste meende seksuele geluiden te horen terwijl Herrema op de wc zat en met haar belde. ,,Een beschuldiging van seksuele intimidatie is misschien wel één van de zwaarste die een bestuurder kan meemaken. En geloof me, ik ben er kapot van", verklaarde de tegen zijn emoties vechtende wethouder, die de beschuldiging overigens tegensprak.



Het nieuwe college in Almere is nog maar kort geleden geïnstalleerd. ,,Dit is de kortste periode die ik heb meegemaakt in een college", aldus Herrema.