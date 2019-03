Wethouder is tegen arbeidsmigranten maar verhuurt kamers aan Roemenen: ‘ik snap de gevoeligheid’

Wij hebben geconstateerd dat in uw huis sinds twee jaar Roemeense arbeidsmigranten wonen. Momenteel zijn het er vier.

,,Dat weet ik niet. Het huurcontract loopt aan het eind van deze maand af. Ik heb het verhuurd aan een bureau.”

Een bureau dat volgens de website is ‘ontstaan uit jarenlange ervaring in het huisvesten van buitenlandse werknemers’.

,,Dat bureau richt zich niet specifiek op arbeidsmigranten, hoor. In de eerste periode heeft in het huis een gezin gewoond. Dat gezin had een woning nodig in afwachting van een koophuis. Ik heb met een bureau te maken. Welke huurders zij vinden, weet ik niet. Het maakt me ook niet uit. Ik ben het gaan verhuren omdat ik niet wist wat ik met het huis moest doen.’’

Staat het feit dat in uw huis Roemenen wonen niet haaks op uw partijprogramma? In dat programma schrijft ONS.Vlaardingen bijvoorbeeld dat arbeidsmigranten moeten wonen waar ze werken. De Roemenen in uw huis werken in Schiedam.

,,Ja, dat zou je kunnen zeggen.”

Uw partijprogramma verscheen op het moment dat in uw huis een arbeidsmigrant woonde. Is dat niet gek?

,,Ja, áls ik zou sturen op wie daar mag wonen. Maar dat is niet zo: daar heb ik de contacten en tijd niet voor. Ik heb het huis in verhuur van een bureau gegeven, punt.”

U heeft één huis. Het is moeilijk voor te stellen dat u niets wist over de huurders.

,,Ik heb door contacten met de VVE uiteindelijk wel gehoord dat het arbeidsmigranten waren. Vervolgens heb ik direct de verhuurder gebeld. Zo van: hee, leg dat eens uit. Als ik ook maar één keer merk dat de buren overlast ervaren, is het afgelopen, zei ik.’’

Dus u wist het wél?

,,Sinds de VVE-vergadering van ongeveer een jaar geleden, ja.’’

U dacht niet: dat staat haaks op mijn programma?

,,Ik dacht: hee, wacht even. Dan heb ik het over overlast. Ik heb direct gezegd: als ik klachten krijg, is het afgelopen. Op 31 maart loopt het contract af. Daarna gaat het de verkoop in.’’

Waarom dan pas?

,,Omdat ik een huurcontract heb afgesloten met dat bureau. Als je een huurcontract afsluit, kom je daar niet van de één op de andere dag van af.’’

Schuurt het niet met uw wethouderschap? U gaat onder meer over wonen en arbeidsmigranten.

,,Nee, want ik verhuur het niet aan arbeidsmigranten. Ik geef het huis aan een bureau en dat bureau geeft het aan huurders waar ik niets mee te maken heb. Ik heb een deal met het bureau. En dus kan ik het bureau ook tot de orde roepen als regels niet worden nageleefd. Toen ik het hoorde, heb ik dat bedrijf direct gebeld. Ik snap de gevoeligheid, maar het moet wel in de juiste context geplaatst worden.’’

U wist destijds niet dat de mogelijkheid bestond dat het bureau uw huis zou verhuren aan arbeidsmigranten?

,,Nee, dat is mij niet verteld. Ik heb dat ook niet gevraagd. Ik was daar toen niet op die manier mee bezig. Nogmaals: ik zeg niet dat arbeidsmigranten nergens mogen wonen. Het probleem is de overlast die arbeidsmigranten kunnen geven.’’

Eén van de buren zei ons: in de zomer is het niet leuk, de muziek staat vaak veel te hard en ze roken op het balkon. Daarover praten is lastig vanwege de taalbarrière.

,,Nou, ik heb één van de buren drie weken geleden nog aan de telefoon gehad. Die zei: ‘Ik heb nergens last van. Ja, 's zomers staat de muziek wel eens een beetje te hard.’ Ja, als je dat in die context wil plaatsen, dat kan. Jullie kunnen dat doen.”

In het verkiezingsprogramma staat ook: ,,Onze eerste aandacht moet uitgaan naar de Vlaardingse woningzoekenden.’’ Die had u kunnen bedienen.

,,Ja, maar dat zijn huizen met een verkoopprijs van beneden de 140.000 euro en zo’n huis is dit niet.”

Dat staat niet in het programma.

,,Het zijn wel de definities die gebruikt worden bij particulier woningbezit.’’

Had u niet vanaf het begin moeten weten aan wie u verhuurde en dat dat zou gaan schuren?