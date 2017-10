Wethouder Vugts van Rheden neemt ontslag na 'meldingen over gedrag'

updateWethouder Tjebbe Vugts van Rheden stapt per direct op na 'meldingen over zijn gedrag.' Dat meldt de gemeente vandaag op de eigen site . Rheden doet verder geen mededelingen over de aard van de meldingen, 'uit privacyoverwegingen'.

De gemeente benadrukt dat ze zorgvuldig onderzoek doet naar de meldingen. Vugts (43), woonachtig in Dieren, was sinds 2010 namens het CDA wethouder Sociaal Domein bij de gemeente Rheden. Hij studeerde Bedrjifskunde aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen en had daarna allerlei commerciële functies in de IT-dienstverlening.

De andere collegeleden nemen voorlopig zijn taken over.

Bert de Lange, fractievoorzitter van het CDA in Rheden is 'erg overvallen' door het nieuws. ,,We zijn er zeer door aangedaan, we werken al zeven jaar samen. Tegelijkertijd gaat het om meldingen van onbetamelijk gedrag en die moeten we zeer serieus nemen.’’

Recent

Over de aard van de meldingen wil De Lange verder niets zeggen, alleen dat ze van zeer recent zijn. ,,Hij heeft me er maandagavond zelf over gebeld. Ik heb hem daarna nog gezien en gesproken, maar u zult begrijpen dat ik daar inhoudelijk niet op in kan gaan.’’