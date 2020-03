WHO kritisch: Nederland, vaar niet blind op groepsimmuniteit

,,Testen is hét cruciale middel om het virus onder controle te houden’’, zei Hans Kluge, Europees directeur van de WHO dinsdag op een persconferentie. Zijn baas, Tedros Adhanom Ghebreyesus zei eerder al dat hij een simpele boodschap aan alle landen heeft. ,,Test, test, test.’’

In Nederland gaat het juist de andere kant uit, lijkt het. Patiënten die thuis uit kunnen zieken worden niet meer getest, en ook familie van de besmette patiënten wordt al een tijdje niet meer standaard gecontroleerd. Hetzelfde geldt voor het personeel van een aantal ziekenhuizen.

Strategie

Dat is niet de juiste strategie, stelt Kluge. In het pakket van maatregelen om het virus te bestrijden staat testen en het opsporen en isoleren van (mogelijk) besmette mensen nog steeds bovenaan. Daarna komen het vergroten van de capaciteit in de gezondheidszorg, om de verwachte stroom patiënten te kunnen opvangen, en het bevorderen van social distancing onder de bevolking.

Ziekenhuizen in Nederland gaven eerder al aan dat de testcapaciteit in Nederland beperkt is. De WHO erkent dat sommige Europese landen daar mee kampen, en belooft alles in het werk te stellen om te zorgen dat die tekorten worden weggenomen.

Onverstandig

Het Nederlandse beleid om langzaam groepsimmuniteit op te bouwen, door het coronavirus zich als het ware langzaam te laten verspreiden, is volgens de WHO, de gezondheidspoot van de Verenigde Naties, onverstandig. Er is volgens experts van de organisatie nog geen bewijs dat die groepsimmuniteit bij dit virus ontstaat. ,,Daarom is het wat ons betreft niet het goede moment om daar nu op in te zetten. We moeten daar eerst meer over weten. Het is een nieuw virus, het bevindt zich pas twaalf weken in het menselijk ras. Nu moeten we ons focussen op die hele basale voorzorgsmaatregelen.’’

Richard Pebody, die als teamleider bij WHO Europa verantwoordelijk is voor het indammen van besmettingsgevaar, zegt dat er een set aan maatregelen nodig is. Dus én besmettingen zoeken en isoleren, én contactonderzoek, én de capaciteit in ziekenhuizen verhogen, én social distancing. Mensen praten nu over groepsimmuniteit, maar we moeten het virus onderdrukken, dat heeft nu prioriteit. Flatten the curve!”