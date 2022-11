Wie de energiecompensatie zelf niet nodig heeft, kan daarmee een woning in Oekraïne verwarmen

Wever wilde zijn geld graag investeren in energie. Toen hij over de elektriciteitsproblemen in Oekraïne hoorde, was de keuze voor hem snel gemaakt. Hij sloeg de handen ineen met Stichting De Leeuw Kyiv, een samenwerkingsverband van Nederlandse ondernemers die Oekraïne hebben moeten verlaten door de oorlog. De stichting zorgt ervoor dat elke dag een vrachtwagen met goederen richting Oekraïne vertrekt.



Sinds de energieproblemen voorzien ze het land ook van aggregaten waarmee stroom kan worden opgewekt. De eerste machines zijn weggezet in parken in de bevrijde stad Cherson. Het kost 380 euro om zo'n aggregaat in Oekraïne te krijgen. Dat is precies de prijs van de energiecompensatie. Inmiddels is er in anderhalve dag zo'n 20.000 euro opgehaald. ,,De reacties zijn hartverwarmend’’, aldus Wever.