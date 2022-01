Wie deze week roept dat het kabinet moet aftreden, neemt de politiek én zijn achterban niet serieus

Johan Remkes nieuwe voorzitter Nationaal Programma Groningen

Johan Remkes wordt de nieuwe voorzitter van het Nationaal Programma Groningen (NPG), dat zich bezighoudt met projecten voor de toekomst van Groningen. Per 31 januari 2022 neemt Remkes het stokje over van de huidige voorzitter René Paas. Het NPG laat weten dat het bestuur unaniem akkoord was met de benoeming.

