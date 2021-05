Wie hakt in hemelsnaam pootjes af van een levende hond? ‘Als je zo ziek bent, ben je tot erger in staat’

Dierenbeulen zijn er in allerlei pluimage. En Nienke Endenburg kan het weten. Zij is docent aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en coördinator van het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling. ,,Het is ontzettend moeilijk om iets algemeens te zeggen over dierenmishandelaars,” zegt Endenburg, die via onderzoek probeert beter inzicht te krijgen in het probleem van dierenmishandeling en de motieven van daders.