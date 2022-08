Wie houdt er niet van alpaca's? ‘Hóe fluffy hun hoofd er ook uitziet, raak ze daar niet aan’

politiebonden boos Bekende politiewe­ten­schap­per vernieti­gend: ‘Agent die vrouw verwondde mag waterkanon nooit meer gebruiken’

Het is volgens politiewetenschapper Jaap Timmer terecht dat het OM vervolging instelt tegen de agent die in Eindhoven een vrouw omverblies met een waterwerper. ,,Dit is zo’n beetje de ergste fout die je als bediener van een waterkanon kan maken. Wat mij betreft mag ze nooit meer achter zo’n kanon plaatsnemen”, zegt Timmer tegen deze site. De politiebonden reageren onthutst op de beslissing van het OM.

