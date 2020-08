Wie is ‘bingoburgemeester’ Hubert Bruls, spil in het coronabeleid?

Video Zoektocht naar vermiste tiener bij strand Monster hervat

11:18 Reddingsdiensten zoeken zaterdagochtend opnieuw naar de vermiste zwemmer bij het strand de Zandmotor bij Monster. De tiener was vrijdagavond met twee vrienden rond 20.50 uur in de problemen geraakt. Nadat een passant alarm had geslagen, konden twee van hen uit het water worden gehaald. De derde zwemmer wordt nog vermist.