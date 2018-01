Wie is toch William Moorlag, die sociaal-democratisch Nederland splijt?

In het begin van het kerstreces heeft het omgestreden geraakte PvdA-Kamerlid William Moorlag ongetwijfeld aan het motto van zijn moeder gedacht. Die zei bij stress altijd: ,,Take it easy. God created time, and he created plenty of it.’’

Moorlag komt van ver als hij zo’n tachtig dagen geleden wordt beëdigd als Kamerlid. Zonder overdrijving valt te zeggen dat Moorlag een voorbeeld is van waar de PvdA voor knokt: de emancipatie van een jongere uit een kansarm milieu. Een stapelaar met doorzettingsvermogen, die reikt tot het hoogste politieke ambt.

Vijf kinderen telt het gezin van een Noord-Ierse moeder een zeevarende vader met losse handjes. ,,Als pa op zee was, ging het er thuis een stuk rustiger aan toe’’ zegt Moorlag over zijn jeugd. Was hij wel thuis, dan belandde het meubilair dwars door het raam op straat.

Scheiding

Grote impact heeft het verlies van zijn vierjarige broertje als William zes jaar is. Het kind verdrinkt als hij op de katholieke school in Bedum zit. Tien jaar later scheiden zijn ouders. Met zijn in de bijstand geraakte moeder en drie andere kinderen gaan ze in Delfzijl wonen. Het is de periode waarin William Moorlag maagzweren krijgt en rust moet houden. Voor militaire dienst wordt hij dan afgekeurd. Hij heeft dan zijn MAVO-diploma en wordt bijrijder op een maaimachine.

In Winsum wordt hij als zeventienjarige leerling-verzorger aangenomen. Hij trekt bij tachtigjarigen steunkousen aan en leert sopdoeken uitwringen. In de avonduren knokt hij voor zijn MBO- en HBO-diploma. Het zorgt ervoor dat hij na elf jaar verpleeghuiszorg de overstap maakt naar de vakbond.

Fractievoorzitter

Veertien jaar is hij bondsbestuurder in de regio als hij PvdA-politicus wordt in de Groningse provinciale staten. Hij debuteert als fractievoorzitter en wordt zes jaar later gedupteerde. In die hoedanigheid haalt hij zij aan zij met commissaris van de koningin Max van den Berg 1,2 miljard op bij minister Kamp voor het gaswinningsgebied dat zucht onder aardbevingen.