Wie komt je helpen als je loodzware doos door het raam moet op drie hoog?

VIDEO Carnaval Festival 2.0: zo ziet de vernieuwde attractie van de Efteling eruit

12:07 Carnaval Festival is vanaf vandaag weer open. Geen Afrikaanse Bosjesmannen met ringen door de neus en geen Aziatische spleetogen met hazentanden meer. Wel opgeknapt schilderwerk, een technische update en datzelfde muziekje dat heel de dag in je hoofd blijft zitten. De Efteling heeft drie miljoen euro gestoken in de opknapbeurt voor de populaire attractie.