Wie vult straks de gaatjes in het Amersfoortse achterland?

'Hoi, ik ben Mohammed, en ik ben stagiair.'' Hij zegt het altijd maar even tegen de patiënten van de praktijk waar hij twee keer per week de tandartsboor hanteert, die van de Samenwerkende Tandartsen in Tilburg-Noord. ,,Dan kunnen ze het aangeven als ze dat niet willen. Maar tot nu toe is het meestal geen probleem.''



Mohammed Qasem is bijna dertig en komt uit Irak. Hij is een van de tandartsen die aan de aangescherpte taaleisen van de overheid moeten voldoen om hier aan het werk te kunnen. Geen probleem, vindt Mohammed, die voor de oorlog uit Irak vluchtte. Sterker: hij vindt het heel belangrijk zich verstaanbaar te kunnen maken. ,,De taal is de sleutel tot alles. Als ik de taal niet spreek, kan ik in Nederland niets. En als tandarts moet je met aan je patiënten kunnen uitleggen wat je doet. Het werk hier is niet veel anders dan wat ik in Bagdad deed, maar ik moet wel de Nederlandse termen kennen.''



Hij noemt er een paar op: wortelkanaalbehandeling, ragers, reinigen, tandpasta en tandenborstel. ,,Ik wil die woorden in het Nederland kennen, maar ken ze ook in het Engels en het Arabisch. Er zijn veel patiënten met een buitenlandse achtergrond die soms geen woord Nederlands spreken. Die willen we ook kunnen helpen.''